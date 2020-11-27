Коронавирус в Югре, последние новости на 28 ноября 2020 года: посетителей ресторанов и фитнес-центров ждёт электронная система регистрации Фото: pixabay.com

По сообщению оперативного штаба в Югре зарегистрировано 33 685 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки заболело 211 человек.

За сутки на COVID-19 обследовано 7 486 человек, всего – 1 020 738 жителей региона. Состояние 155 пациентов тяжелое, 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За минувшие сутки от коронавируса скончались 5 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 394 человека. Выздоровели за день 216 югорчан, за весь период пандемии – 28 596 человек.

Из последних новостей о коронавирусе: В Югре посетителей ресторанов и фитнес-центров ждёт электронная система регистрации; В Нижневартовске владельца продуктового магазина оштрафовали за «антиковидные» нарушения; Жительницу Нягани оштрафовали за то, что ее ребенок не сдал тест на коронавирус по возвращении из Турции.

За последние сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.