Коронавирус в Югре, последние новости на 3 декабря 2020 года: за весь период пандемии зафиксировано 34 774 случая заболевания Фото: pixabay.com

Югорчане продолжают болеть коронавирусом. На территории округа за сутки зарегистрировано и подтверждено 217 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 34 774 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки на COVID-19 обследовано 4 037 человек.

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Состояние 153 пациентов по-прежнему тяжелое, 112 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 7 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 420 человек. За сутки вылечились 218 человек, за весь период пандемии – 29 697 югорчан.

В Югре начала работу горячая линия «122» по вопросам коронавирусной инфекции, об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания регионального Оперативного штаба.

За последние сутки в России выявлено 25 345 новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в России выявлен 2 347 401 случай коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.