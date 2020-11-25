Коронавирус в Югре, последние новости на 26 ноября 2020 года: за сутки от коронавируса скончались 7 человек Фото: pixabay.com

Жители Югры продолжают заражаться коронавирусом, за минувшие сутки лабораторно подтверждено 202 новых случая заболевания. За весь период пандемии зафиксировано 33 265 случаев новой коронавирусной инфекции.

За сутки на COVID-19 обследовано 7 190 человек.

Фото:yandex.ru/covid19/stat

167 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 123 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки от коронавируса скончались 7 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 381 человек.

Но есть и хорошие новости: за сутки выздоровели 185 человек, за весь период пандемии вылечились – 28 153 югорчанина.

Югорчане будут получать смс о возможных контактах с заболевшими COVID-19, в округе будет внедрена регистрация посетителей при входе на объекты общественного доступа.

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление по обеспечению безопасности населения и ввела дополнительные меры по борьбе с CОVID-19.

За последние сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.