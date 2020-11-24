Коронавирус в Югре, последние новости на 25 ноября 2020 года: в округе введены дополнительные ограничения в связи с COVID-19 Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 25 ноября 2020 года: зарегистрировано и лабораторно подтверждено 33 063 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 197 новых случаев COVID-19.

За сутки обследовано 5 265 человек. Состояние 149 пациентов, болеющих коронавирусом тяжелое, 113 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Фото:yandex.ru/covid19/stat

За сутки от COVID-19 скончались 6 человек, за весь период пандемии умерли 374 человека.

Выздоровели 188 человек за минувший день, а за весь период пандемии вылечились – 27 968 югорчан.

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции приняла решение о запрете проведения в закрытых помещениях новогодних развлекательных событий, в том числе детских мероприятий с 1 декабря 2020 года до 15 января 2021 года.

За последние сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба.