Коронавирус в Югре, последние новости на 21 ноября 2020 года: за сутки от COVID-19 скончались 9 человек Фото: Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

За сутки зафиксировано и подтверждено 203 новых случая COVID-19. За весь период пандемии зарегистрировано 32 255 случаев коронавируса.

За сутки на COVID-19 обследовано 8 919 человек, всего – 972 796 жителей региона.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 13 случаев, 18-29 лет – 16 случаев, 30-49 лет – 67 случаев, 50-64 лет – 82, старше 65 лет – 25.

Фото:yandex.ru/covid19/stat

Состояние 152 пациентов по-прежнему тяжелое, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки от COVID-19 скончались 9 человек, всего умерло 352 человека.

За сутки выздоровели 247 человек, за весь период пандемии – 27 210 югорчан.

Уроки личной гигиены стали обязательной частью воспитательного процесса в школах. Школьники Югры делятся в социальных сетях правилами противоэпидемической безопасности.

В Нижневартовске к ковидному госпиталю построили дорогу для спецтехники.

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Соблюдайте масочный режим, а при появлении любых симптомов ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача.