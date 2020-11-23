Партия «Новые люди» начала свою работу в Югре

Фото: партия "Новые люди"

Партия «Новые люди» открыла в Ханты-Мансийске свой региональный штаб и начала подготовку к выборам в Государственную Думу 2021 года. По мнению председателя партии Алексея Нечаева, идеи и социальные инициативы «Новых людей» будут близки и востребованы югорчанами.

- Для всей России Югра – это регион-донор, где добывается 55% всей российской нефти. При этом нельзя сказать, что у людей здесь космический уровень благосостояния. Особенно в Нижневартовске, Нефтеюганске, Нягани, Белоярском, - отметил Алексей Нечаев. – В самом Ханты-Мансийске продукты стоят дороже, чем в Москве. Цены на бензин в нефтяном крае - такие же, как в столице. Зарплаты нефтяников-вахтовиков давно не растут и составляют 40-45 тысяч рублей.

Фото: партия "Новые люди"

По словам Нечаева, югорчане не должны стать заложниками добычи углеводородов.

- Запасы так называемой легкой нефти подходят к концу, легендарный Самотлор вычерпан уже на 85%. Людей гложет страх неизвестности. Что будет, когда доступная нефть закончится? Чем будет жить Югра через 15-20 лет? Округу нужны новые идеи, новые импульсы, новые решения, которые сделают Югру экономически независимой от добычи нефти и газа, - сказал Алексей Нечаев.

Региональное отделение «Новых людей» уже приступило к формированию списка социальных инициатив, которые планируется реализовать в Югре. По мнению руководителя югорского штаба «Новых людей» Алины Киселевой, в округе заложен огромный потенциал для развития туризма.

- Югру не зря называют Сибирской Швейцарией. Здесь идеальные природные условия для отдыха. Чистейший воздух, снег небесно-голубого цвета, в лесах свободно разгуливают олени, соболи, песцы, в реках и озерах много рыбы. Можно пообщаться с представителями коренного населения – хантами, манси и лесными ненцами, пожить в настоящем чуме, - рассказала руководитель регионального штаба «Новых людей» Алина Киселева. – Вместе с тем в округе нет современной туристической инфраструктуры. Мало доступных отелей, домов отдыха, кемпингов, рыболовных баз, где могли бы останавливаться туристы.

Алина Киселева считает, что большие расстояния в ХМАО-Югре не должны стать помехой для туризма, если создать в округе современную транспортную инфраструктуру:

- Сейчас в Ханты-Мансийске или Сургуте трудно найти машину на несколько дней для путешествий за приемлемую плату. В свою очередь, за городом практически нет причалов, благоустроенных набережных, пунктов проката катеров и лодок. А ведь под Ханты-Мансийском сливаются две великие русские реки: Обь и Иртыш, и таких возможностей для речного туризма нет нигде в мире. Мы уверены, что сможем сделать Югру местом для комфортного отдыха людей со всей России.

По словам Алины Киселевой, партия собирается выдвинуть в Госдуму югорчан, которые до этого не занимались политикой и не работали в органах власти. «Новые люди» организовали в Ханты-Мансийске и Сургуте политический образовательный марафон для активных югорчан, которые хотят попробовать свои силы в политике. Участники марафона обсудят проблемы округа и найдут новые пути их решения.

Фото: партия "Новые люди"

Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах этого года партия уверенно прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей. По мнению ряда экспертов, «Новые люди» на выборах в Государственную думу могут набрать 15-20% голосов и сформировать в парламенте сильную фракцию обновления и развития страны.