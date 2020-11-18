Коронавирус в Югре, последние новости на 19 ноября 2020 года: : за сутки выздоровели 265 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 19 ноября 2020 года. Число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 199 человек. Зарегистрировано и лабораторно подтверждено за весь период пандемии 31 851 случай заболевания.

За сутки на COVID-19 обследовано 8 536 человек, всего – 953 665 жителей региона.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрирован 21 случай, 18-29 лет – 6 случаев, 30-49 лет – 63 случая, 50-64 лет – 73, старше 65 лет – 36.

Состояние 147 пациентов по-прежнему тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 8 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 337 человек.

Но есть и хорошие новости: за сутки выздоровели 265 человек, за весь период пандемии – 26 729 югорчан.

Директор департамента здравоохранения Югры рассказал о ситуации с COVID-19 в регионе.

В Лангепасе закрыли павильон с цветами из-за несоблюдения профилактики коронавируса.

Югорчане обсудят онлайн доступность сервисов и услуг в период пандемии.

Работающие пенсионеры в возрасте 65 лет и старше, если они находятся на самоизоляции и при этом не перешли на «удалёнку», не ушли в отпуск и т.д. могут уйти на больничный до конца года.

За последние сутки в России выявлено 20 985 новых случаев коронавируса.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.