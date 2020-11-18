Жить как в Европе, но в центре Тюмени Фото: Виктор Иванов

В современном мире нам часто не хватает времени на встречи с родными и друзьями, на личностное развитие. Драгоценные минуты и часы уходят на бесконечное передвижение по привычным маршрутам: дом-работа, школа, университет. Эффективно расходовать свое время позволяет грамотно выстроенное пространство, в котором хочется жить, заниматься домашними делами, работать, вдохновляться.

Такой концепции отвечает клубный дом Vivaldi. Его визуальную новизну и изысканность уже оценили многие. Ансамбль из двух башен, выполненный в единой цветовой гамме, связан общей входной группой. Фасад отделан кирпичом ручной формовки красного и серого цветов. Монохромность конструкции дополняет витражный атриум. Лаконичность здания с соблюдением строгих линий и геометрии создает ощущение островка Европы в самом сердце Тюмени. И это ощущение только усиливается, когда вы оказываетесь внутри дома. Просторный холл в стиле лофт с дизайнерским оформлением, широкими лестничными пролетами и панорамным остеклением заставляет усомниться в его географическом расположении.

Жить как в Европе, но в центре Тюмени Фото: Виктор Иванов

Сами апартаменты объединили в себе все, что нужно современному человеку для комфортной жизни в быстро развивающемся городе. Простые, но одновременно эргономичные планировки площадью от 24 до 126 квадратных метров позволяют с легкостью организовать место для жизни, домашних дел, работы одного человека или целой семьи. Панорамные окна в сочетании с высокими потолками даже в пасмурный день позволяют обходиться без искусственного освещения и создают впечатление, что комнаты буквально наполнены светом.

Для людей, предпочитающих работать в тишине, излюбленным местом станет лоджия с витражным остеклением. Это пространство легко превратить в кабинет или студию, где можно размышлять над задачами, любоваться видом, открывающимся на город, воплощать в жизнь бизнес-идеи и творческие замыслы. В апартаментах площадью свыше 120 квадратных метров предусмотрены три санузла, что раз и навсегда решит проблему утренней очереди в ванную комнату для большой семьи, в одно время отправляющихся на работу или учебу.

Кстати, о постоянной необходимости передвигаться на машине тоже можно смело забыть. Расположение клубного дома в центре города позволяет с легкостью добраться до школы, университета и офиса пешком, исключая проблему поиска свободной парковки и превращая обыденный процесс, порой нервный из-за утренних пробок, в приятную прогулку.

С этой задачей также прекрасно справляется и подземный паркинг клубного дома. Рассчитан он только на владельцев апартаментов, хотя иметь постоянное машиноместо в центре города, не прочь и жители ближайших многоэтажек. Но в Vivaldi эти востребованные квадратные метры задуманы и созданы исключительно для удобства и комфорта собственников.

Как и другие приятные сервисы, напрямую отсылающие нас к риторике быта европейцев. Например, в здании планируется организация консьерж-службы. Заказать цветы, вызвать такси, отдать или забрать вещи из химчистки, встретить гостей, передать ключи или корреспонденцию – все те мелкие, но в то же время важные хлопоты, которые порой так и хочется перепоручить, и у жителей Vivaldi такая возможность будет.

К очевидным плюсам также можно отнести автономную работу коммунальных систем клубного дома. Наличие собственной котельной – залог бесперебойного тепло- и водоснабжения, с платежами, зачастую более демократичными, чем в других домах подобного класса.

Несмотря на то, что клубный дом расположен в самом центре Тюмени, квадрат улиц, окружающих Vivaldi, нельзя назвать особо оживленным. Здесь нет ощущения стремительного потока машин или людей. Это, скорее, тихие улочки европейского квартала, вдали от будничной суеты. Хотя, стоит пройти всего несколько десятков шагов, и вы оказываетесь в бойком потоке города, с большим количеством кафе и ресторанов, где удобно назначать встречи.

Жить как в Европе, но в центре Тюмени Фото: Виктор Иванов

«Время жить в центре» – гласит концепция Vivaldi, и каждый элемент клубного дома подтверждает этот тезис. Как и то, что время для покупки апартаментов – самое подходящее. Сейчас в отделе продаж клубного дома действуют специальные предложения, максимально приближающие мечту «жить с европейским комфортом» в Тюмени к реальному воплощению.

Подробности можно узнать на сайте vivaldi-tmn.ru или по тел. +7 (3452) 28-50-47.