Коронавирус в Югре, последние новости на 24 ноября 2020 года: за сутки выздоровели 100 человек Фото: pixabay.com
По сообщению оперативного штаба 32 866 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа. За сутки зафиксировано 200 новых случаев заболевания.
На COVID-19 за прошедшие сутки обследовано 5 265 человек.
Состояние 153 пациентов остаётся тяжелым, 125 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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За сутки от коронавируса скончались 5 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 368 человек.
Выздоровели за день: 100 человек. За весь период пандемии – 27 780 югорчан.
Владелец сети баров в Урае оштрафован за несоблюдение профилактики COVID-19.
За последние сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса.
Всем гражданам, а особенно группы риска: пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать социальную дистанцию и носить маски. При ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.