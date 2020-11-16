Коронавирус в Югре, последние новости на 17 ноября 2020 года: за сутки выздоровели 108 человек Фото: pixabay.com

Оперативный штаб сообщает: на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано и лабораторно подтверждено 31 454 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки зарегистрировано 207 новых случаев заболевания.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 43 случая, 18-29 лет – 10 случаев, 30-49 лет – 67 случаев, 50-64 лет – 50, старше 65 лет – 37.

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На COVID-19 обследовано 5 539 человек, всего с начала пандемии – 937 452 человека.

Состояние 167 пациентов остается тяжелым, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 324 человека. За сутки скончались 6 человек.

За сутки выздоровели 108 человек, за весь период пандемии – 26 260 югорчан.

В аэропорту Когалыма проверили соблюдение мер профилактики, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В связи с текущей эпидемиологической обстановкой меры профилактики усилены.

В Лангепасе состоялось очередное заседание оперативного штаба, на котором обсудили актуальные вопросы, связанные с COVID-19.