Коронавирус в Югре, последние новости на 12 ноября 2020 года: ситуация остается напряженной Фото: pixabay.com

Югорчане по-прежнему болеют коронавирусом с начала пандемии 30 442 случая новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено. За минувшие судки заразились 205 человек.

За сутки на COVID-19 обследовано 8 520 человек, всего – 892 854 жителей региона.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрирован 21 случай, 18-29 лет – 10 случаев, 30-49 лет – 70 случаев, 50-64 лет – 59, старше 65 лет – 39.

Фото:yandex.ru/covid19/stat

Состояние 154 пациентов остаётся тяжёлым, 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки от COVID-19 умерли 8 человек, за весь период пандемии 295 человек.

За прошедшие сутки вылечились 200 человек, за весь период пандемии – 25 442 югорчанина.

В Нижневартовской больнице проводят реабилитацию пациентов после коронавируса, их восстановлением занимается бригада врачей - пульмонологи, психологи, врачи ЛФК.

На региональном заседании Оперативного штаба подняли несколько важных вопросов, связанных с коронавирусом. Одним из них является: использование антиковидной плазмы крови для лечения пациентов с COVID-19.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.