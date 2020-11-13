Коронавирус в Югре, последние новости на 14 ноября 2020 года: за сутки выздоровели 192 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 14 ноября 2020 года. Новых, лабораторно подтверждённых случаев за сутки: 201, в 21 муниципалитете. Всего с начала пандемии зарегистрировано 30 842 случая новой коронавирусной инфекции.

Оперативный штаб

За сутки на COVID-19 обследовано 10 001 человек, всего – 912 667 жителей округа.

Для 152 пациентов коронавирус проходит в тяжелом состоянии, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Фото:yandex.ru/covid19/stat

Ещё для 5 человек болезнь оказалась смертельной, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 306 человек.

За сутки выздоровели 192 человека, за весь период пандемии – 25 794 югорчанина.

В условиях пандемии важно обезопасить себя и окружающих от распространения инфекции, но не все жители Югры следуют рекомендациям Роспотребнадзора: предприниматель в Нягани оштрафован за несоблюдение мер профилактики COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 21 983 новых случая коронавируса в 85 регионах.

Соблюдайте масочный режим, а при появлении любых симптомов ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача.