В Ханты-Мансийске отремонтировали центральную площадь Фото: Городской информационный центр

Состоялась общественная приемка центральной площади и фонтана «Ротонда» после ремонта в Ханты-Мансийске.

В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» подрядчик обновил 5 тысяч квадратных метров тротуарной и 1,2 тысячи «квадратов» гранитной плитки. Стоимость выполненных работ составила 40 миллионов рублей.

Объекты принимали специалисты департамента городского хозяйства Ханты-Мансийска, муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия, депутаты городской Думы и общественники.

На площади заменили плитку, отремонтировали подпорные стенки и гранитные лестницы. Часть гранитных плит, после очистки с помощью пескоструйного аппарата использовали повторно.

- Здесь в центре есть полоса черного шлифованного гранита, которая вызывала неудобства у горожан – она была скользкой. Теперь ее поверхности специально придали шероховатость, и прежнего скольжения больше нет, – отметил руководитель общественной инспекции в сфере архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийска Александр Вайсбурт.

На ротонде также заменили декоративный камень, обновили насосное оборудование, установили светодиодные светильники. Работы по обновлению фонтана начались еще в феврале и завершились к 9 мая, однако из-за пандемии в работу его не запустили.

Весной следующего года при запуске любимой горожанами «водной достопримечательности» будут присутствовать заказчик и подрядчик. Если возникнут проблемы, то их незамедлительно устранят. Гарантийный срок всех выполненных работ рассчитан на пять лет.