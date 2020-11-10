Коронавирус в Югре, последние новости на 11 ноября 2020 года: за сутки выздоровели 186 человек Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба Югры, 30 237 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа. За минувшие сутки зафиксировано 197 новых случаев заболевания в 18 муниципалитетах.

За сутки на COVID-19 обследовано 3 558 человек, всего – 884 334 югорчан.

К сожалению, состояние 144 пациентов тяжелое, 115 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние сутки от коронавируса умерли 6 человек, а за весь период пандемии 287 человек.

За сутки выздоровели 186 человек, за весь период пандемии – 25 242 жителя округа.

Симптомы COVID-19 могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным. Симптомы во многом схожи со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп. При ухудшении самочувствия рекомендуется вызвать врача на дом.

Фото:yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 20 977 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.