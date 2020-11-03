Коронавирус в Югре, последние новости на 4 ноября 2020 года: состояние 142 пациентов остается тяжелым Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии подтверждено 28 847 случаев.

За сутки на COVID-19 обследовано 3 568 жителей региона.

Состояние 142 пациентов остается тяжелым, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки от коронавируса скончалось 4 человека, всего за период пандемии 256 человек.

Но есть и хорошие новости, 114 человек выздоровели, а за весь период пандемии – 24 405 югорчан.

В Няганской городской поликлинике работает отделение по оказанию медицинской помощи пациентам, болеющим коронавирусной инфекцией или имеющим риск заражения. Задача специалистов - лечение пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией на дому (или легким течением пневмонии), наблюдение за состоянием граждан, находившихся в контакте с заболевшими COVID-19, обслуживание вызовов, поступивших от горожан по причине ОРВИ, а также забор анализов, у пациентов с COVID-19 и контактных с ними лиц.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.