Коронавирус в Югре, последние новости на 10 ноября 2020 года: приняты дополнительные меры по предотвращению и завозу COVID-19 Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 203 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах, с начала пандемии зарегистрировано 30 040 случаев заражения.

За сутки на COVID-19 обследованы 6 563 человека. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 22 случая, 18-29 лет – 7 случаев, 30-49 лет – 78 случаев, 50-64 лет – 65, старше 65 лет – 31.

Оперативный штаб

В тяжелом состоянии находятся 140 пациентов, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки умерших от коронавируса увеличилось ещё на 4 человека, за весь период пандемии умер 281 человек.

Но есть и радостные новости: за сутки выздоровели 78 человек, за весь период 25 056 югорчан.

Фото:yandex.ru/covid19/stat

Губернатор Югры подписала постановление о дополнительных мерах по предотвращению и завозу коронавирусной инфекции.

Трагичная новость о смерти Геннадия Райшева: художник скончался от коронавируса.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска Роспотребнадзор рекомендует максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать масочный режим, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.