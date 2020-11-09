Коронавирус в Югре, последние новости на 10 ноября 2020 года: приняты дополнительные меры по предотвращению и завозу COVID-19 Фото: pixabay.com
За минувшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 203 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах, с начала пандемии зарегистрировано 30 040 случаев заражения.
За сутки на COVID-19 обследованы 6 563 человека. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 22 случая, 18-29 лет – 7 случаев, 30-49 лет – 78 случаев, 50-64 лет – 65, старше 65 лет – 31.
Оперативный штаб
В тяжелом состоянии находятся 140 пациентов, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки умерших от коронавируса увеличилось ещё на 4 человека, за весь период пандемии умер 281 человек.
Но есть и радостные новости: за сутки выздоровели 78 человек, за весь период 25 056 югорчан.
Фото:yandex.ru/covid19/stat
Губернатор Югры подписала постановление о дополнительных мерах по предотвращению и завозу коронавирусной инфекции.
Трагичная новость о смерти Геннадия Райшева: художник скончался от коронавируса.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска Роспотребнадзор рекомендует максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать масочный режим, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.