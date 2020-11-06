Коронавирус в Югре, последние новости на 7 ноября 2020 года: за сутки выздоровели 154 человека Фото: pixabay.com

По сообщению оперативного штаба в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 29 437 случаев новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки зафиксировано и подтверждено 195 новых случаев COVID-19.

К сожалению состояние 142 пациентов остаётся тяжелым, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки от коронавируса скончались 3 человека, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 269 человек.

За сутки выздоровели 154 человека, за весь период пандемии – 24 765 югорчан.

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Всем гражданам, а особенно тем, кто входит в группу риска рекомендуется не посещать общественные места без особо необходимости и избегать большого скопления людей, соблюдать санитарные предписания, а при ухудшении самочувствия остаться дома и вызвать врача.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

За сутки излечились 154 человека, за весь период пандемии – 24 765 югорчан.