Рэпер Леван Горозия предложил школьнику из Югры, катившему огромный снежок через дорогу, слепить снеговика

Дуэт исполнителей будущего снеговика

Со школьником из Югры произошло настоящее предновогоднее чудо. Известный музыкальный исполнитель Леван Горозия (L’One) заметил в интернете видео с мальчиком из Ханты-Мансийска, который хотел слепить снеговика. Рамзан, так зовут мальчика, стал звездой в просторах интернета после опубликованного видео, на котором мальчик усердно перекатывает огромный снежный ком через пешеходный переход.

Рэпер L’One объявил в Instagram, что ищет семью этого настойчивого парня.

- Ханты-Мансийск, привет! Недавно наткнулся на вот такое видео. Хоть для чего-то Инста будет полезной. А помогите найти парня с видео, хочу помочь ему построить/слепить самого большого снеговика в его жизни! - написал рэпер в своем аккаунте.

Пост рэпера. Фото: Скриншот из Instagram

И к счастью, "сарафанное радио" Instagram сработало, как никогда быстро. Буквально через несколько часов артист поделился со своей аудиторией, что он уже на связи с мальчиком. И поблагодарил всех причастных к этому.

Сториз Левана. Фото: Скриншот из Instagram

Корреспондент "Комсомольской правды" - Тюмень" связалась с мамой юного любителя снеговиков Мариной.

- Я, конечно, очень удивилась и обрадовалась, что Рамзана решил поддержать известный музыкант. Леван и Рамзан договорились о лепке большого снеговика. Детали данного мероприятия еще в процессе обсуждения, - рассказала Марина, мама мальчика.

Девушка подчеркнула, что сын очень спокойно относится к этой истории, но вчера весь вечер слушал музыку L’One. Вчера в Югре вновь выпал снег и Рамзан с другом сразу же убежали лепить снеговика.

Сториз мамы Рамзана. Фото: Скриншот из Instagram

Также Марина поделилась, что не все отреагировали на такую добрую историю с юмором и пониманием.

- Много негативных комментариев обрушилось на сына и нас,- подчеркивает мама мальчика.

Информацию о том, что Рамзан был против включенной камеры и выругался на водителя, который его снимал, мама ребенка опровергла. Она сказала, что ее сын воспитанный парень и не имеет привычки огрызаться. Рамзану восемь лет, он учится во втором классе и совсем не любит фотографироваться. А на видео он лишь зовет друга по имени.

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