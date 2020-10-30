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Рэпер Леван Горозия предложил школьнику из Югры, катившему огромный снежок через дорогу, слепить снеговика

Мама прославившегося в соцсетях второклассника рассказала подробности kp.ru
Виктория Стеблова
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Дуэт исполнителей будущего снеговика

Дуэт исполнителей будущего снеговика

Со школьником из Югры произошло настоящее предновогоднее чудо. Известный музыкальный исполнитель Леван Горозия (L’One) заметил в интернете видео с мальчиком из Ханты-Мансийска, который хотел слепить снеговика. Рамзан, так зовут мальчика, стал звездой в просторах интернета после опубликованного видео, на котором мальчик усердно перекатывает огромный снежный ком через пешеходный переход.

Рэпер L’One объявил в Instagram, что ищет семью этого настойчивого парня.

- Ханты-Мансийск, привет! Недавно наткнулся на вот такое видео. Хоть для чего-то Инста будет полезной. А помогите найти парня с видео, хочу помочь ему построить/слепить самого большого снеговика в его жизни! - написал рэпер в своем аккаунте.

Пост рэпера. Фото: Скриншот из Instagram

Пост рэпера. Фото: Скриншот из Instagram

И к счастью, "сарафанное радио" Instagram сработало, как никогда быстро. Буквально через несколько часов артист поделился со своей аудиторией, что он уже на связи с мальчиком. И поблагодарил всех причастных к этому.

Сториз Левана. Фото: Скриншот из Instagram

Сториз Левана. Фото: Скриншот из Instagram

Корреспондент "Комсомольской правды" - Тюмень" связалась с мамой юного любителя снеговиков Мариной.

- Я, конечно, очень удивилась и обрадовалась, что Рамзана решил поддержать известный музыкант. Леван и Рамзан договорились о лепке большого снеговика. Детали данного мероприятия еще в процессе обсуждения, - рассказала Марина, мама мальчика.

Девушка подчеркнула, что сын очень спокойно относится к этой истории, но вчера весь вечер слушал музыку L’One. Вчера в Югре вновь выпал снег и Рамзан с другом сразу же убежали лепить снеговика.

Сториз мамы Рамзана. Фото: Скриншот из Instagram

Сториз мамы Рамзана. Фото: Скриншот из Instagram

Также Марина поделилась, что не все отреагировали на такую добрую историю с юмором и пониманием.

- Много негативных комментариев обрушилось на сына и нас,- подчеркивает мама мальчика.

Информацию о том, что Рамзан был против включенной камеры и выругался на водителя, который его снимал, мама ребенка опровергла. Она сказала, что ее сын воспитанный парень и не имеет привычки огрызаться. Рамзану восемь лет, он учится во втором классе и совсем не любит фотографироваться. А на видео он лишь зовет друга по имени.

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