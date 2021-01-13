Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 14 января 2021 года. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 211 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. За весь период зарегистрировано 43 926 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки на COVID-19 обследовано 6 588 человек.Состояние 89 пациентов остаётся тяжелым, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё для 5 человек коронавирус оказался смертельным. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 596 человек. Из хороших новостей: за сутки вылечились 209 жителей Югры, за весь период пандемии – 40 210 югорчан.В Югре продолжается вакцинация от COVID-19. Состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба.Также, вакцинация от COVID-19 активно ведется в Нижневартовской поликлинике. Прививку можно поставить бесплатно.За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 471 053 случая. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.