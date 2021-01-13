В Ханты-Мансийске продолжается реализация национального проекта «Жильё и городская среда». Общественники приняли новую игровую площадку на улице Коминтерна, строительство которой началось в сентябре 2020 года.Участие в приемке приняли представители Думы города, заказчика МКУ «УКС города Ханты-Мансийска», подрядной организации ООО «Квартал», Регионального общественного движения инвалидов-колясочников ХМАО-Югры «Преобразование» и Общественной инспекции в сфере архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального комплекса.Эксперты ознакомились с документами, проверили качество установленных скамеек, урн, заборов, а также заливку мягкого покрытия спортивной и детской площадки.- На площадке есть зона для малышей до трёх-пяти лет, активная зона для детей от трёх до 12 лет и спортивная зона, которая будет удобна и для родителей. Площадка оборудована камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный город», – рассказала заместитель директора, главный архитектор департамента градостроительства и архитектуры администрации Ханты-Мансийска Ольга Фролова.Подрядчик провел монтаж кабельных линий сетей наружного электроснабжения и наружного электроосвещения, установил бортовые камни тротуаров, уложил асфальтобетонное покрытие и тротуарную плитку, обустроил газоны.Члены комиссии пришли к выводу, что все работы проведены на достаточно высоком уровне.