Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 30 декабря 2020 года. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 219 человек, с начала периода – 40 854.В Югре прошло заседание оперативного штаба, в ходе которого губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила, что коэффициент распространения коронавируса в России снизился до единицы. В Югре наблюдается устойчивая тенденция к превышению численности выздоровевших от новой коронавирусной инфекции над числом вновь заболевших.— В регионе за сутки заболело 219 человек, за все время — 40 854 заболевших. Выздоровевших 37 219 человек — добавилось 325 человек за сутки. Коэффициент распространения инфекции 0,99. Таким образом, регистрируется устойчивая тенденция превышения числа выздоровевших над числом заболевших. Наблюдается снижение числа лиц, находящихся под наблюдением на самоизоляции, – сказала глава Югры.Тем не менее, Югра замыкает десятку в антирейтинге по распространению коронавирусной инфекции среди регионов России. Накануне оперативный штаб ХМАО сообщил о новых случаях распространения коронавирусной инфекции в регионе. По данным специалистов, за сутки в округе зафиксировано пять смертей (с начала пандемии - 534). Выявлено 219 новых случаев COVID-19. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 28 пациентов, с симптомами ОРВИ – 185 человек, в бессимптомной форме заболевания протекают у шести югорчан. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 40 854. За сутки 325 пациентов выздоровели, за весь период пандемии — 37 219 человек.Также оперштаб региона принял решение, что на время дистанционного обучения югорские школьники-льготники будут получать компенсацию за питание.Кроме того, накануне югорская епархия объявила, что на Крещение Господне, 19 января, отменяют купания в иордани. Митропалит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел призвал жителей прислушаться к рекомендациям врачей и отнестись к своему здоровью бережнее.За последние сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 874 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 105 037 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 827 летальных исходов, выздоровело 2 496 183 человека.