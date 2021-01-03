В Югре продолжается пандемия коронавируса. Воскресенье ознаменовалось для жителей региона печальной новостью: еще четыре человека скончались от COVID-19. Таким образом, общее число погибших - 550.Кроме того, за последние сутки инфекцию обнаружили еще у 224 югорчан. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 41 964. По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 37, с симптомами ОРВИ - 178, в бессимптомной форме - 9.Чтобы снизить число заболевших, в окружной клинике Ханты-Мансийска начали применять новую методику лечения тяжелых пациентов. Речь идет о кислородно-гелиевой терапии. Данная смесь отличается от обычной кислородно-воздушной более высокой текучестью газа - в четыре раза. То есть, возможность его проникновения в альвеолы легких намного выше, чем у обычных смесей, которые применяются в больнице, также газообмен происходит с меньшим количеством физических затрат на дыхание и с большей эффективностью.Картина заболеваемости в населенных пунктах выглядит следующим образом:Из хороших новостей: за сутки 174 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 38 309.В России на сегодняшний день зарегистрировано 24 150 человек с COVID-19, из них 2 613 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 3 236 787. Выздоровевших - 19 847, за весь период - 2 618 882. Умерших - 504, с начала периода - 58 506.