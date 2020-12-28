Пандемия COVID-19 продолжается и на сегодняшний день в округе зарегистрировано 40 635 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 2412,86 случаев на 100 тысяч населения. Число заболевших за сутки - 221 человек. Самые большие цифры в городах Мегион и Нижневартовск - по 21 случаю.В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрирован 31 случай, 18-29 лет – 29 случаев, 30-49 лет – 76 случаев, 50-64 лет – 65, старше 65 лет – 20. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 203 случая.За сутки на COVID-19 обследовано 3 377 человек, у 7 человек коронавирус никак не проявлял себя.Из плохих новостей: состояние 121 пациента тяжелое, 74 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За чутки от коронавируса скончались 4 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 529 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 214 человек, за весь период пандемии выздоровели 36 894 жителей региона.За последние сутки в России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.