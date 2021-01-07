Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 8 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 172 и составило 42 789 человек.За минувшие сутки в регионе зафиксировано и подтверждено 172 новых случая коронавируса в 19 муниципалитетах: Сургут - 5; Нягань - 30; Нижневартовск - 17; Нефтеюганский район - 12; Ханты-Мансийск - 10; Урай, Октябрьский и Кондинский районы - 8; Покачи - 6; Сургутский район - 4; Нефтеюганск и Когалым - 3; Мегион и Лангепас - 2; Югорск, Радужный, Советский, Березовский и Ханты-Мансийский районы - 1.На момент выявления у 124 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 39 зафиксирована пневмония, у 9 человек - бессимптомно.За весь период пандемии от COVID-19 умер 571 человек, а излечился - 39 101.За последние сутки в России выявлен 23 541 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 11, 4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 506 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 729 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 332 142 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 60 457 летальных исходов, выздоровели 2 709 452 человека.