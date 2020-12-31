Ехали навстречу Нового года, но не разъехались на повороте: в Сургуте накануне, 31 декабря около 18:00 по местному времени, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием Деда Мороза и Снегурочки на перекрестке улицы Нефтяников и проспекта Набережного.По предварительным данным, виновником ДТП стал Дед Мороз. Мужчина, переодетый в сказочного персонажа, управлял автомобилем LADA Granta. Машина двигался со стороны улицы Республика. Поворачивая налево, Дед Мороз не учел движение встречного потока. Из-за этого в него врезался Volkswagen Tiguan. Оба автомобиля сильно повреждены.По словам очевидцев, в аварии пострадали пять человек. Местные СМИ сообщают, что среди пострадавших есть ребенок. Всех доставили в травматологическую больницу. Сам Дед Мороз в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение. Обстоятельства случившегося выясняются.Дополним, еще одно страшное ДТП произошло в Сургуте в ночь с 12 на 13 декабря на проспекте Ленина. Автомобиль ВАЗ-2114 вылетел на встречку и столкнулся с ехавшей «Тойотой Камри». Пассажиры и водитель иномарки не пострадали, а пассажир отечественной легковушки скончался на руках у врачей. Позже выяснилось, что погибшим оказался 24-летней член Сборной России, Чемпион России и Европы по армрестлингу Аслан Темирсултанов.