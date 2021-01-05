Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 6 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 218 и составило 42 415 человек.За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 218 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах: Сургут – 50, Нижневартовск – 36, Нягань – 22, Кондинский район – 19, Мегион – 13, Нефтеюганский район – 10, Ханты-Мансийск – 9, Советский район – 9, Березовский район – 8, Октябрьский район – 8, Сургутский район – 6, Когалым – 5, Нефтеюганск – 5, Радужный – 5, Урай – 4, Югорск – 3, Пыть-Ях – 2, Белоярский район – 2, Нижневартовский район – 2.На момент выявления у 168 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 43 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 202 случаях. По 16 контакты уточняются. Под наблюдением (в том числе в самоизоляции) находятся 8 978 человек, сняты с наблюдения – 150 544. За сутки на COVID-19 обследованы 1 723 человека, всего – 1 213 198. Коэффициент распространения инфекции – 1,03. Показатель охвата тестированием населения – 212,62. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 147,07%.Состояние 106 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 562 человека. За сутки излечились 203 человека, за весь период пандемии – 38 716 югорчан.Югорским работодателям разрешили не отправлять вахтовиков на карантин. Однако при этом нужно соблюсти одно важное условие. Изменения в соответствующее постановление внесла губернатор округа Наталья Комарова.За последние сутки в России выявлено 24 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 518 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 632 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 284 384 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 59 506 летальных исходов, выздоровели 2 662 668 человек.