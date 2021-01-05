Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года продлена автоматическая выдача гражданам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это касается тех услуг, срок предоставления которых истекает с 1 января по 1 апреля 2021 года.– Право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит в нашем регионе не более 22% доли дохода, – пояснила на заседании регионального оперативного штаба губернатор Югры Наталья Комарова.Те югорчане, у которых срок получения субсидии истекает в указанный срок (с 1 января по 1 апреля 2021 года), смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов.