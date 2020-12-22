Югорчанка обвинила знакомого в изнасиловании, когда он отказался купить ей продукты

Обвиненный ею мужчина во время предполагаемого насилия находился в другом месте. Фото: СК по ХМАО-Югре

В Урае Ханты-Мансийского автономного округа следователи выявили факт ложного доноса: обиженная на мужчину югорчанка пришла в Следком и заявила, что ее изнасиловали.

Случилось это 9 июля 2020 года, с утра пораньше 46-летняя дама в изрядном подпитии прибыла в Урайский межрайонный следственный отдел СКР Югры с одиозным заявлением: «Меня изнасиловали». Следователь предупредил женщину об уголовной ответственности, если ее обвинения в столько тяжком преступлении окажутся наговором. Однако югорчанка не отступилась: «Написала следователю СК России заявление о том, что накануне ночью ее изнасиловал ранее знакомый ей житель города», – поясняет Следком Югры.

После этого последовала проверка дамы, только вот следов насилия на ее теле следователи не обнаружили. Больше того, оказалось, что мужчина, которого так яростно принялась обвинять в изнасиловании югорчанка, даже не был с нею рядом.

– Обвиненный ею мужчина во время предполагаемого насилия находился в другом месте. При этом причиной написания заявления явилась месть обвиняемой за отказ мужчины приобрести за свой счет и привезти ей домой продукты питания, – выяснили следователи. – В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается.

Самой «затейнице» преступления предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления», ей грозит штраф от 100 000 рублей, а максимальное наказание по статье – три года лишения свободы.