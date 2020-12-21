Коронавирус в Югре, последние новости на 22 декабря 2020 года: от COVID-19 умерли 5 человек Фото: pixabay.com

Жители Югры продолжают заболевать коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки лабораторно подтверждено ещё 222 случая заражения COVID-19. За весь период пандемии на территории ХМАО-Югры зафиксировано и подтверждено 39 064 случая новой коронавирусной инфекции. Самый высокий рост заболеваемости в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. За сутки на COVID-19 обследовано 3 169 человек.

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В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 12 случаев, 18-29 лет зафиксировано 30 случаев, 30-49 лет - 82 случая, 50-64 лет – 68 случаев, старше 65 лет - 30 случаев заражения.

Состояние 147 пациентов тяжелое, 89 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К сожалению, ещё для 5 человек коронавирус оказался смертельным. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 502 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки излечились 232 жителя региона, за весь период пандемии выздоровели 34 972 югорчанина.

Роспотребнадзор советует: мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Уделить особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд), и последующему полному осушению рук.