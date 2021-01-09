Сегодня, 9 января, в Югре скончался первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин в возрасте 60 лет.– По данным медиков, смерть наступила от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения коронавирусной инфекции COVID-19, – поясняет правительство ХМАО. – Губернатор Югры Наталья Комарова, члены правительства региона выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Геннадия Федоровича Бухтина. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.Геннадий Федорович боролся с коронавирусной инфекцией с середины ноября 2020 года, лечился сначала в Сургуте, но после в тяжелом состоянии Бухтина госпитализировали в Москву, в столичной клинике его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.Замгубернатора родился в Невельске Сахалинской области 10 мая 1960 года. В своей трудовой деятельности Геннадий Федорович прошел большой путь, он работал директором по организации компенсационных выплат Российского союза автостраховщиков, возглавлял департамент развития Дальнего Востока и Северных территорий в Минрегионе, был советником Владимира Путина. Пост первого замгубернатора Югры Геннадий Бухтин занимал с августа 2010 года, курировал приоритетные направления деятельности автономного округа в сфере экономики, инвестиционно-финансовой политики, стратегического развития Югры.Напомним, глава Югры Наталья Комарова ранее переболела коронавирусом, она сообщила о болезни в октябре 2020 года. Тогда она перешла на удаленку, болезнь перенесла без осложнений.По последним данным оперативного штаба за минувшие сутки в Югре зафиксировали 193 новых случая COVID-19: у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, 45 – в состоянии пневмонии, у шести человек болезнь протекала бессимптомно. К настоящему моменту 106 пациентов в тяжелом состоянии, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 576 человек. Всего за период пандемии на территории округа зарегистрировано 43 156 случаев новой коронавирусной инфекции.