В аэропорту Сургута экстренно приземлился Boeing 737

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В эти минуты аэропорт Сургута принял рейс, следовавший из Игарки Красноярского края в Уфу. На данный момент известно, что на борту находятся 116 пассажиров и 5 членов экипажа.

Пассажирский самолет Boeing 737-500 принадлежит авиакомпании Utair. Борт должен был прибыть в столицу Башкортостана в 20 часов, но произошла внештатная ситуация, из-за которой самолет приземлился на запасном аэропорте в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа Югры.

- Борт ЮТ-6410 приземлился в 19:55. Пассажиры и экипаж не пострадали. Для них готовится резервный борт. О причине аварийной посадки узнавайте у авиакомпании, - прокомментировали в справочной аэропорта корреспонденту «Комсомольской правды – Югры».

Получить оперативный комментарий в авиакомпании не удалось. По предварительным данным, после взлета из аэропорта Игарка у воздушного судна сработал датчик неисправности наддува.

Согласно табло уфимского аэропорта, пассажиров этого рейса теперь ожидают в 23:50.