«Новые люди» в Сургуте начали реализацию своих первых проектов

Фото предоставлено пресс-службой партией Новые люди.

В ноябре активисты партии проинтервьюировали около 200 югорчан. Участникам опроса были предложены описания 10 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные. С них и начнется практическая деятельность «Новых людей» в регионе.

«Мы сформулировали гипотезы о том, какие проекты могут понравиться югорчанам. За основу взяли предложения экспертов профильных комитетов партии. Также мы включили в опрос проекты активистов, которые приходят к нам в штаб. Здесь каждый может предложить свою идею», - сообщают в политической организации.

Фото предоставлено пресс-службой партией Новые люди.

Сейчас в партии «Новые люди» созданы 10 федеральных комитетов. В том числе по образованию, экологии, здравоохранению и туризму. Комитеты разрабатывают инициативы и законопроекты, которые партия намерена внести в Госдуму после выборов 2021 года.

«Первое место, согласно результатам опроса, получил проект психологического просвещения Spectrum. Он рассказывает о работе служб психологической помощи, объясняет почему, обращаться к психологу – не стыдно и не страшно, и какую пользу могут принести такие механизмы в решении конкретных задач. Например, в профилактике эмоционального выгорания. Проект предполагает инстаграм и телеграм-канал с тематической информацией, аудио-подкаст, видеоролики», рассказала руководитель Ханты-мансийского отделения «Новых людей» Алина Киселева.

Второе место досталось инициативе по сбору кормов для животных в приютах. Все граждане, участвующие в проекте, могут получить у активистов подарок для своих питомцев – ошейники, которые показывают местоположение животного.

Также сургутяне сообщили активистам «Новых людей», что в регионе не хватает развивающих мероприятий для молодежи. По их мнению, существует проблема необустроенных дворовых территорий и плохого освещения улиц на окраине города. В партии намерены учесть в дальнейшей работе предложения, собранные во время опроса. Данные уже переданы в профильные комитеты для разработки новых партийных проектов.

Фото предоставлено пресс-службой партией Новые люди.

Справка

Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. Председателем партии 8 августа 2020 года был избран предприниматель и политик Алексей Нечаев. На сентябрьских выборах «Новые люди» прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигались партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей. В ХМАО отделение партии «Новые люди» работает с ноября.

Штаб партии «Новые люди» в Сургуте находится по адресу проспект Ленина, д. 23.

Телефон 89522444950

О текущих проектах в Югре «Новые люди» рассказывают в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/newpeopleugra .