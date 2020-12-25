По сообщению Оперативного штаба в округе за сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 28 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. Самые высокие показатели заболеваемости в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нягани. За весь период пандемии зафиксировано 39 965 случаев новой коронавирусной инфекции на территории автономного округа. За сутки на COVID-19 обследовано 5 522 человека. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 20 случаев, 18-29 лет – 14 случаев, 30-49 лет – 84 случая, 50-64 лет – 67, старше 65 лет – 43.За сутки от коронавируса скончались 2 человека. Состояние 134 пациентов тяжелое, 91 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 516 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки излечились 343 человека, за весь период пандемии выздоровели 36 102 югорчанина.За последние сутки в России выявлено 29 018 новых случаев коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.