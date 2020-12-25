Гостей и жителей Ханты-Мансийска, прилетающих в югорскую столицу, встречают Дед Мороз и Снегурочка. Это традиционная акция проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири», которая проводится с 2017 года для создания веселого настроения. В этом году она продлиться до 29 декабря.Дед Мороз и Снегурочка приветствуют народ и «проверяют» их на сообразительность и смекалку, загадывают туристам загадки, шутят и дарят маленьким путешественникам памятные сувениры.- В этом году, Дед Мороз и Снегурочка не только рассказывают гостям и жителям города о мероприятиях, которые проходят в рамках проекта, но еще и напоминают всем о правилах защиты, которые стоит соблюдать, чтобы не заразиться COVID-19. В качестве подарков они вручают не только новогодние атрибуты, но и защитные маски, - сказала директор МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей Анна Линкер.Кроме того, югорчан и гостей приглашают в импровизированный чум, установленный в аэропорту, где можно познакомиться с обычаями коренных жителей региона. Им предлагают загадать желание и повязать на рога волшебного оленя символическую цветную ленточку: голубая – цвет неба, красная – цвет земли и белая – цвет чистоты.